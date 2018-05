Neues Produkt bietet topaktuelle Einblicke in Training und Leistung und macht so unverzögerte Entscheidungsfindung möglich

Heute stellte STATS, der weltweite Marktführer im Bereich Sportdaten und -informationen, STATS GPS vor ein innovatives System, das eine revolutionäre 50 Hz Samplefrequenz nutzt und somit die fortschrittlichste verfügbare Echtzeit-GPS-Technologie bietet.

Mit STATS GPS können Teams die Spielerleistung durch konfigurierbare Metriken überwachen, wie z. B. Beschleunigung/Verlangsamung, Energieverbrauch, Anzahl der Vorstöße in verschiedene Zonen sowie Zeit-, Abstands- und Leistungsschwelle. Die innovative Lösung nutzt eine tatsächliche 50 Hz Samplingfrequenz und ermöglicht Anwendern mit über 300 GPS, IMU und HR-abgeleiteten Metriken bis zu 100 Spieler in Echtzeit sowie zur Nachbearbeitung zu überwachen. Die GPS-Westen verfügen über integrierte Herzsensoren, was STATS GPS zur fortschrittlichsten Technologie auf dem Markt macht.

"Teams und Konditionstrainer benötigen die aktuellste Technologie, um sicherzustellen, dass Spieler während langer Saisons so gesund und fit wie möglich bleiben", so Ryan Paterson, Chief Global Officer bei STATS. "Mit STATS GPS' neuer 50 Hz-Technologie können Teams umgehend Leistungsinformationen erhalten, die ihnen eine unverzögerte Entscheidungsfindung ermöglichen."

Das Online-Portal STATS Dynamix bietet Trainern detaillierte Leistungsberichte, sobald die Spieler das Feld verlassen. Die Berichte sind vollständig anpassbar und können ausführliche Spielerzusammenfassungen sowie Informationen zu Ungleichgewicht, Herz-Kreislauf-Metrik und Lauf-, Beschleunigungs- und Bremssymmetrie umfassen. Das System ermöglicht Sportwissenschaftlern auch, neue Formeln zu erstellen und diese für historische Daten anzuwenden.

"Ich nutze STATS GPS bereits und bin mit seiner Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit sehr zufrieden", so Thierry Cote, Fitnesstrainer beim AS St-Etienne. "STATS ist ein Experte im Bereich Spielertracking und die Unterstützung, die ich erhalte, ist einfach unglaublich."

"Eine objektive Beobachtung der Spieler beim Training und auf dem Feld ist für uns unerlässlich, um sie optimal vorzubereiten und ihr Verletzungsrisiko zu reduzieren", so Pete Atkinson, Head of Performance, Federazione Italiana Rugby. "Wir arbeiten eng mit STATS zusammen, um mithilfe der aktuellsten Technologie individuelle Spielerbedürfnisse zu erkennen."

Weitere Informationen zu STATS GPS finden Sie auf www.stats.com/gps.

Über STATS

STATS ist Weltmarktführer im Bereich Sportinformationen und bewegt sich im Schnittpunkt von Sport und Technologie. Die weltweit innovativsten Marken, Technologiefirmen, Ligen sowie Dutzende von Teams bei Weltmeisterschaften vertrauen auf STATS, um ihren Weg zum Sieg zu finden. STATS kombiniert die schnellste und genaueste Datenplattform der Branche mit Videoanalysen, Sportinhalten und Forschung, Spielertracking über STATS SportVU sowie einer Reihe anpassbarer digitaler Markenlösungen. Als Pionier für Live-Sportdaten treibt STATS nach wie vor die Innovationen in der Branche an und unterstützt damit sowohl die Teamleistung als auch das Fan-Erlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.stats.com und folgen Sie STATS auf Twitter unter @STATSInsightsUK.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180521005663/de/

Contacts:

STATS

Reed Findlay

+1 847-583-2642

mediarelations@stats.com