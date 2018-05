Getrieben von der am Wochenende erzielten Annäherung in der Handelsauseinandersetzung zwischen den USA und China sind die amerikanischen Aktienbörsen am Montag mit spürbaren Aufschlägen gestartet. So legte der Dow Jones Industrial um 1,39 Prozent auf 25 059,38 Punkte zu. Zuletzt hatte der Index Mitte März über 25 000 Zählern notiert.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,87 Prozent auf 2736,46 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg um 0,88 Prozent auf 6926,80 Zähler.

Beide Seiten seien übereingekommen, dass China künftig erheblich mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben wolle, hatte es am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung geheißen. Das Weiße Haus verbreitete sie in Washington zum Abschluss zweitägiger Verhandlungen. Auch der Schutz geistigen Eigentums wird erwähnt. China wolle seine bestehenden Gesetze einschließlich des Patentrechts ergänzen, hieß es. Das Papier nennt allerdings keine Zahlen, Zeiträume oder Einzelheiten.

General Electric waren mit einem Aufschlag von 3,41 Prozent zweitbester Wert im Dow. Der US-Industrieriese fusioniert seine Zugantriebssparte GE Transportation mit dem Zugausrüster Wabtec. GE soll nach Abschluss des Zusammenschlusses einen Barerlös von 2,9 Milliarden Dollar erhalten, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.

MB Financial sprangen um 13,15 Prozent nach oben. Das in Chicago beheimatete Finanzinstitut ist mit der Übernahme durch den Branchenkollegen Fifth Third Bancorp für 4,7 Milliarden Dollar in bar und Aktien einverstanden. Dessen Aktienkurs sackte um 7,72 Prozent ab.

Campbell Soup und Snap wurden von Analystenkommentaren bewegt. Die Papiere des Lebensmittelkonzerns verloren 1,19 Prozent, nachdem die Experten von Bank of America/Merrill Lynch zum Verkauf der Titel geraten hatten.

Für den Entwickler der Snapchat-App gab es von MoffettNathanson hingegen lobende Worte. Der Aktienkurs legte daraufhin um 2,17 Prozent zu./he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

