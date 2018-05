Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Der Autokonzern befinde sich am Anfang einer Phase wichtiger Produkterneuerungen, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte die Gewinnentwicklung unterstützen. Zudem biete die Modularstrategie bei Elektrofahrzeugen dem Unternehmen spürbare Wettbewerbsvorteile./he Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-05-21/18:47

ISIN: DE0005190003