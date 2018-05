Die Aktie von Infineon hat eine vergleichsweise träge Woche hinter sich. Dennoch ist die Aktie im absoluten Kaufmodus, meinen die Analysten der Charttechnik in den aktuellen Analysen. Denn Infineon steht kurz davor, neue Tops zu erobern. Im Einzelnen: Die Aktie hat in den zurückliegenden Tagen kaum etwas dazugewonnen. Dabei steht der Wert in den zurückliegenden beiden Wochen mit einem Plus von 5,6 % sehr positiv dar und kann auf einen Monatsgewinn von 13,8 % zurückblicken. Unter dem Strich also ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...