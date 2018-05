Amazon hat auch in der abgelaufenen Woche wieder viele neue Tops gesetzt. Die Aktie hat sich trotz eines vermeintlichen kleinen Rücksetzers von 0,6 % an den kürzlich erzielten Rekordhochs abgearbeitet. Das gilt zumindest aus Sicht der charttechnischen Analysten als gutes Zeichen für eine weitere Börsen-Hausse. Denn oberhalb des Tops bei 1353,70 Euro, erzielt am 9. Mai 2018, kann es für die Aktie nur eine Richtung geben: 1.500 Euro und dann sogar 2.000 Euro. Es gibt keine nennenswerten Hürden ... (Frank Holbaum)

