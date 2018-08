NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley traut den gut gelaufenen Aktien von Amazon noch deutlich mehr zu. Analyst Brian Nowak schraubte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Kursziel für die Papiere des Online-Handelsriesen von 1850 auf 2500 US-Dollar in die Höhe. Gemessen am aktuellen Kursniveau um 1933 Dollar erwartet er bei dem Tech-Papier damit einen Kurszuwachs von gut 30 Prozent. Die Aktieneinstufung lautet unverändert "Overweight".

Rasant wachsende Umsätze in besonders profitablen Geschäftsbereichen ermöglichten es Amazon, weiter zu investieren und gleichzeitig höhere Gewinne zu erwirtschaften, so der Experte. Damit einhergehend dürften die durchschnittlichen Marktschätzungen steigen. Nowak liegt mit seinen Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2018 und 2019 gegenwärtig um 9 beziehungsweise 7 Prozent über den Erwartungen am Markt.

Das neue Kursziel reflektiere vor allem den sich verbessernden Geschäftsmix von Amazon. Nach Nowaks Berechnung dürften die Geschäfte mit hohen Margen in diesem Jahr etwa 22 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.

Amazon überzeuge inzwischen schon seit mehreren Quartalen mit höheren Margen und habe in den vergangenen drei Quartalen das obere Ende der angepeilten Ebit-Bandbreite um durchschnittlich 60 Prozent übertroffen. Nowak führt diese Entwicklung auf eine wachsende Größe von Amazon und die positiven Folgen des hochmargigen Geschäfts zurück.

