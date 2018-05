Der Eurokurs hat sich am Montag im US-Handel von seinem Einbruch im europäischen Vormittagshandel gut erholt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1772 US-Dollar, nachdem sie zuvor fast unter 1,17 US-Dollar gefallen wäre. Zuletzt hatte sie Mitte November unter dieser Marke notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1759 (Freitag: 1,1781) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8504 (0,8488) Euro gekostet.

Die gute Stimmung am amerikanischen Aktienmarkt habe dem Eurokurs wieder auf die Füße geholfen, hieß es am Markt. Der Dollar profitiert typischerweise von einem Anstieg der Unsicherheit. Vor dem Hintergrund der Annäherung zwischen der USA und China bei den Handelsauseinandersetzungen favorisierten Investoren allerdings risikoreichere Anlagen.

Zuvor habe die Gemeinschaftswährung weiter unter den Entwicklungen in Italien gelitten. Dort hatten die europakritischen Parteien Lega und Fünf Sterne Staatspräsident Sergio Mattarella den Juristen und Universitätsprofessor Giuseppe Conte als Ministerpräsidenten an der Spitze ihrer Koalition vorgeschlagen. Sorgen bereitet in Italien und bei den europäischen Nachbarn vor allem die geplante Abkehr vom Sparkurs./he

