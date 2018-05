ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Logistikkonzern bestätige weiter seine Finanzziele für 2018 und 2020, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien erreichbarer geworden, nachdem das Wachstum im Haupt-Logistik-Markt normales Niveau erreicht habe.

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 116 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Der Autokonzern befinde sich am Anfang einer Phase wichtiger Produkterneuerungen, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte die Gewinnentwicklung unterstützen. Zudem biete die Modularstrategie bei Elektrofahrzeugen dem Unternehmen spürbare Wettbewerbsvorteile.

