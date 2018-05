Fortsetzung der DAX-Mai-Rallye: Chartanalyse

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Während sich die Kurs in Europa noch mit sanften Schritten aufwärts bewegten, schien an der Wall Street bereits die "Luft" zu entweichen. Ein Wochenplus im DAX steht einem Wochenminus im Dow Jones gegenüber. In der Handelswoche vor Pfingsten gab es dabei nur wenige Kursbewegungen, die jedoch an wichtigen Marken stattfanden. Was wir hierbei an Voraussetzungen für die kommenden Börsentage mitnehmen können und ob der DAX weiter gestärkt durch den Mai fliegt, lesen Sie in folgender DAX-Chartanalyse für die Kalenderwoche 21.

Wichtiges DAX-Level verteidigt

Die Wocheneröffnung über 13.000 Punkten machte DAX-Anleger erst einmal glücklich. Darauf mussten sie schliesslich einige Monate warten. Bereits zum "Brückentag" war dieses Kursniveau worden und animierte augenscheinlich einige Anleger, hier erst einmal auf ein Verweilen zu setzen. Damit währte dieses Euphorie an der runden Marke von 13.000 Punkten nicht lange und wurde bereits wenige Handelsstunden später durch Gewinnmitnahmen wieder aufgegeben.

Kein Beinbruch, denn solche runden Kursmarken werden häufig von Umschichtungen bei Anlegern begleitet. Die Aufmerksamkeit in den Medien steigt an und animiert bereits investierte Anleger zu Gewinnmitnahmen, rückt aber auch die Börse als Thema für zurückhaltende Anleger wieder in den Fokus. Denn in Summe kann der Mai daher nun bereits auf eine Performance von 3,69 Prozent zurückblicken und avanciert damit im Rückblick der letzten 12 Monate zum drittstärksten Monat. Von einem "Sell in May…" war bisher nichts zu spüren.

Börsenweisheit "Sell in May…" auf dem Prüfstand

Aus charttechnischer Sicht war daher ein "Spiel" um diese runde Marke nicht verwunderlich und erfolgte gleich am Montag. Hierbei waren die Hochs aus der ersten Maiwoche, als die 13.000 Punkte noch nicht überschritten waren, im Blickfeld der Trader. Folgenden Chartausschnitt hatte ich dazu im Forum eingebunden:

DAX verteidigt die 13000 zuerst nicht - Trading-Chance

