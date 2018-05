=== 11:00 DE /Bundesbeauftragter für den Datenschutz, PK zum Thema: "Die Datenschutzgrundverordnung - Wind of Change für Aufsicht und Politik", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai 12:00 DE/IHK Frankfurt, PK zur ifo-Studie "Ökonomische Auswirkungen des Brexit auf Hessen und FrankfurtRheinMain", Frankfurt 14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV, Frankfurt 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Hongkong und Südkorea geschlossen ===

