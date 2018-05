Asiens wichtigste Börsen sind am Dienstag mit Verlusten in die neue Woche gestartet. An der Börse in Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

In Tokio gab der Nikkei 225 etwas nach auf 22 960,34 Punkte. Seit Ende März war der japanische Leitindex um über 13 Prozent nach oben gerannt. An der runden Marke von 23 000 Punkten gerät er nun etwas ins Stocken, zumal der US-Dollar gegenüber dem Yen etwas an Stärke einbüßte. Die schwache Landeswährung verbesserte zuletzt die Exportaussichten.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland sank eine gute halbe Stunde vor Handelsende um 1 Prozent auf 3881,90 Punkte. Besonders unter Druck standen weiter Immobilienwerte. Die Regierung habe am Wochenende ihre Regulierungspläne für den Häusermarkt bekräftigt, hieß es. Hersteller und Händler von Babyprodukten profitierten dagegen von Berichten über die Aufhebung der Geburtenkontrolle./ag/she

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

