Grammer AG übernimmt die US-amerikanische TMD Gruppe DGAP-Ad-hoc: Grammer AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Grammer AG übernimmt die US-amerikanische TMD Gruppe 22.05.2018 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) Grammer AG übernimmt die US-amerikanische TMD Gruppe Amberg, 22. Mai 2018 - Die Grammer AG ("Grammer") hat heute einen Kaufvertrag zur Übernahme der Toledo Molding & Die Inc. ("TMD") mit Sitz in Toledo, Ohio, USA unterzeichnet. Der Aufsichtsrat von Grammer hat heute seine Zustimmung zum Erwerb der TMD Gruppe erteilt. Die TMD Gruppe ist ein Spezialanbieter für die Entwicklung und Herstellung thermoplastischer Produkte und Applikationen vorwiegend für den Fahrzeuginnenraum für die Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Die TMD Gruppe umfasst 11 Standorte in USA und Mexiko. Die TMD Gruppe erwirtschaftete nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2017 mit rund 1.600 Mitarbeitern einen Umsatz von über 300 Millionen USD. Der Kaufpreis (Enterprise Value) für TMD wird rund 271 Millionen USD betragen. Der Vollzug der Transaktion soll unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen erfolgen. Mit dem Vollzug wird im dritten Quartal 2018 gerechnet. Mit der Übernahme der TMD Gruppe kann Grammer das eigene Produktportfolio und Prozess-Know-How im Bereich thermoplastischer Applikationen gezielt ausbauen. Durch den Erwerb der TMD Gruppe wird sich Grammer ferner ein neues Produktsegment erschließen, welches die Ertragskraft des Grammer Konzerns nachhaltig verbessern und so die Erreichung der mittelfristig geplanten ambitionierten Profitabilitätsziele unterstützen wird. Zudem wird die Übernahme der TMD Gruppe die Marktposition und lokale Wertschöpfung des Grammer Konzerns in Nordamerika stärken und einen unmittelbaren Zugang zu den lokal ansässigen Kunden in den USA gewähren. Grammer AG Der Vorstand Kontakt: GRAMMER AG Ralf Hoppe Tel.: 09621 66 2200 investor-relations@grammer.com 22.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Georg-Grammer-Str. 2 92224 Amberg Deutschland Telefon: +49 (0)9621 66-0 Fax: +49 (0)9621 66-1000 E-Mail: investor-relations@grammer.com Internet: www.grammer.com ISIN: DE0005895403, DE0005895403 WKN: 589540, 589540 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688091 22.05.2018 CET/CEST

