Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Aktien winkt am Dienstag nach einem positiven Analystenkommentar ein Rekordhoch. Zudem hoffen Anleger einmal mehr, dass der Flugzeugbauer endlich mit dem Billigflieger Ryanair ins Geschäft kommt. Die Airbus-Aktien stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,05 Prozent auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...