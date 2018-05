Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex konnte nun bereits seit acht Wochen in Folge Zugewinne verzeichnen. Letzte Woche legte er 0,6 Prozent zu. Vor dem langen Pfingstwochenende schloss der DAX allerdings im Minus. Es ging um 0,28 Prozent nach unten. Schlussstand: 13.077 Punkte. Marktidee: Ceconomy Die Aktie von Ceconomy hatte im August 2017 ein Allzeittief bei 8,85 Euro markiert und war anschließend in den Rallymodus übergegangen. Im Zuge dieses Kursaufschwungs erreichte der Anteilsschein Mitte Januar ein Allzeithoch bei 13,40 Euro. Seither orientierte sich das Papier wieder südwärts. In der vergangenen Woche stieg die Ceconomy-Aktie wieder deutlich an, nachdem man besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt hatte.