Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Andritz von 57,0 Euro auf 51,0 Euro gesenkt. Das Anlagevotum bleibt weiterhin bei "Buy".

Das geringere Kursziel folgt auf eine Senkung der Schätzungen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019, heißt es in der Studie von Analyst Peter Rothenaicher. Die Zahlen für das erste Quartal 2018 seien schwach ausgefallen, vor allem die Kennzahlen für die Rentabilität hätten enttäuscht.

Der Baader-Experte sieht in der Andritz-Aktie aber nach wie vor ein wertvolles Investment, da das Unternehmen einen hohen Grad an Stabilität bei den Einnahmen und eine starke Bilanz aufweise. Das Votum belässt er daher bei "Buy".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,71 Euro für 2018, sowie 2,95 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2018, sowie 1,70 bzw. 1,75 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,33 Prozent bei 43,10 Euro.

