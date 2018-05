Die Privatbank Berenberg hat Sixt nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 88,40 auf 105,00 Euro angehoben. Der deutliche Bewertungsaufschlag auf die Papiere anderer Autovermieter sei gerechtfertigt, jedoch reflektiere die aktuelle Bewertung das ausgezeichnete Wachstumsprofil von Sixt verglichen mit dem der Konkurrenz in fairer Weise, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007231326