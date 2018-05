Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp im Plus eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.488,30 Zählern um 2,51 Punkte oder 0,07 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.485,79). Bisher wurden 231.989 (Vortag: 382.408) Aktien gehandelt (Einfachzählung).Somit trat der heimische Leitindex am ersten Tag der ...

