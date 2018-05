Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Alberto Lopez Rueda passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den jüngsten Quartalszahlen leicht nach oben an. Das Geschäft von Arlanxeo für synthetischen Kautschuk sei darin jedoch nicht berücksichtigt./ajx/bek Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-05-22/09:41

ISIN: DE0005470405