Evotec: Diese Neuigkeiten haben es in sich!

Die Evotec-Aktie (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) konnte im bisherigen Jahresverlauf nicht einmal ansatzweise an die starke Performance des Vorjahres herankommen. Am Dienstag brannte das TecDAX-Papier jedoch ein wahres Kursfeuerwerk ab. Der Grund hatte es in sich.

Das Hamburger Biotechnologieunternehmen konnte eine attraktive Kooperation an Land ziehen. Es ist nicht irgendein Partner, sondern der US-Biotech-Konzern Celgene (WKN: 881244 / ISIN: US1510201049). Im Zuge einer langfristigen strategischen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft will man gemeinsam Therapeutika im Bereich Onkologie identifizieren. Für Evotec springt eine Vorabzahlung in Höhe von 65 Mio. US-Dollar heraus. Außerdem winken Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen an jedem lizenzierten Projekt.

Evotec-Chart: boerse-stuttgart.de

Anleger zeigten sich derart begeistert, dass sie der Evotec-Aktie schon am Dienstagvormittag einen Kurssprung von mehr als 10 Prozent bescherten. Vor dieser Kursrallye war das TecDAX-Papier für 2018 noch rund 6 Prozent im Minus. Dies änderte sich schlagartig. Plötzlich wurde auf Jahressicht ein Plus von rund 3 Prozent daraus. Angesichts solcher Kursbewegungen darf jedoch die Frage erlaubt sein, wie nachhaltig die Erholung tatsächlich ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...