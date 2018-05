Nach einem Rutsch um 5 Prozent in vier Handelstagen haben sich italienische Aktien am Dienstag etwas gefangen. Der FTSE MIB mit den 40 größten und liquidesten Werten legte am Morgen um knapp ein halbes Prozent auf 23 198,17 Punkte zu. Zu Wochenbeginn war der Index zeitweise noch unter 23 000 Punkte gefallen.

Der Schulterschluss zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega prägte zuletzt das Geschehen. Das Regierungsprogramm, mit dem man vom Sparkurs abrücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchsetzen will, belastete auch den Euro. Nun liegt es an Staatspräsident Sergio Mattarella, den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. Wann der Präsident eine Entscheidung über die Regierung treffen will, ist unklar./ag/she

