Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für HHLA auf "Sell" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Trotz eines ordentlichen Jahresstart befinde sich der Hamburger Hafenbetreiber weiterhin in einer schwierigen Position mit begrenztem Potenzial bei den Volumina und beim Gewinn, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick bleibe gedämpft./mne/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-05-22/10:19

ISIN: DE000A0S8488