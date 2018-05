Die Aktien von EVOTEC haben am Dienstag mit einem Kurssprung auf die Nachricht von einer Zusammenarbeit mit dem US-Pharmaunternehmen Celgene reagiert. Die Papiere des Biotech-Unternehmen schnellten am Vormittag bis auf 14,02 Euro hoch. Das war der höchste Stand seit fast einem Montag. Zuletzt gewannen sie an der Spitze des TecDax noch 8,22...

Den vollständigen Artikel lesen ...