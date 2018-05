Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts012/22.05.2018/10:10) - Die seit 2009 in der Schweiz tätige Casual Card Croup Ltd. hat Medienberichte von 20min.ch und der Sonntagszeitung entschieden zurückgewiesen, laut der die Gruppe Partnerschaften mit dem Fitnessanbieter Migros erfindet, um neue Kartenkunden zu gewinnen. Alle Partner, die auf der Firmenwebseite genannt werden, haben einen direkten Vertrag mit dem Unternehmen oder durch einen der Lizenznehmer, so das CC-Management in einer Aussendung. Kopien der Verträge liegen vor und werden jetzt zur Einsicht auf die Homepage gestellt. http://www.casualcard.com "Die seit 2010 bestehende Kooperation zwischen Silhouette und dem CC-Lizenznehmer Global Management Group GmbH wurde ausschliesslich im Zusammenhang mit und für die Mitglieder der Casual Card Group abgeschlossen. Wir bieten eine klar formulierte und international nutzbare Dienstleistung für jedermann an, und das in Form von Rabatten und Preisvorteilen sowie klaren und transparenten AGB", so das Unternehmen. Man habe es daher nicht nötig, sich mit Behauptungen oder erfundenen Partnern zu brüsten. Durchaus möglich ist es aber, dass es nach der Übernahme der Silhouette Centren durch die Migros zu Kommunikationsproblemen gekommen ist. So habe auch Dieci Winterthur einen Vertrag mit der Casual Card Group. Solange Verträge nicht gekündigt oder limitiert abgeschlossen werden, bleibt deren Gültigkeit bestehen, betont das Casual Card Group Management. "Wir müssen an dieser Stelle aber leider mitteilen, dass sich die Migros aufgrund des Medienrummels jetzt entschieden hat, den Vertrag per sofort zu kündigen." Über die Casual Card Die Casual Card Group ist seit 2009 Betreiber und Lizenzgeber der Casual Clubkarte in der Schweiz. Sie bietet Kunden (Card-Members) Vergünstigungen in Clubs, Restaurants und Geschäften. Darüber hinaus gibt es VIP-Leistungen für Preisrecherchen, Geschenks-, Booking und Concierge Services, alle durchwegs im mittleren und oberen Preissegment. Die "Bonuskarte für Lifestyle & Freizeit" gibt es in unterschiedlichen Editionen: Purple (kostenfrei, für 16- bis 18-Jährige), White (399 CHF, für gehobene Ansprüche) und Black (2000 CHF pro Jahr, für VIPs). Das Unternehmen agiert nach dem Motto "Your Lifestyle is our Mission" und spricht ganz gezielt Konsumenten im gehobenen Preissegment an. Über zehntausend zufriedene Kartenkunden sind Beleg für die "richtige Wahl". Service Office: The Casual Card Group Ltd. 95, Wilton Road, Suite 3 London, SW1V 1BZ United Kingdom Service Office Switzerland The Casual Card Group Ltd. Baarerstrasse 75, 6300 Zug Web: http://www.casualcard.com E-Mail: info@casualcard.com Service Line Switzerland: 0848 00 22 44 International: +44 20 3355 43 23 (Ende) Aussender: Parcside Suisse Ltd. Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 (0) 41 712 33 33 E-Mail: info@casualcard.com Website: casualcard.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180522012

