Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Glarus Nord (pts013/22.05.2018/10:15) - Mit der DenkWerkstatt ist in der Tourismusregion Glarus Nord ein innovatives Angebot im Schweizer Seminartourismus entstanden. Zu den fünf Seminarhotels, zehn DenkOrten und zur DenkBahn, kommt nun der DenkWeg auf dem Kerenzerberg dazu. DenkWeg-Eröffnung ist am 15. Juni 2018. Die DenkWerkstatt auf und um den Kerenzerberg ergänzt den klassischen Seminaralltag in Seminarräumen: Statt Flipcharts und Marker kommen Schiefertafel und Kreide zum Einsatz. Das Whiteboard ersetzen die Farben der Natur auf dem DenkWeg, auf der DenkBahn und an den DenkOrten. Zur DenkWerkstatt gehören zudem fünf Seminarhotels in Glarus Nord. Das unkonventionelle Seminarangebot liegt nur eine Stunde von Zürich, Chur, St. Gallen und Luzern entfernt und wird diesen Sommer mit dem DenkWeg ergänzt. Achtsamkeit und Kunst am Baum Der neue DenkWeg in Filzbach nimmt das Thema "Achtsamkeit" wörtlich und bildet die Form einer Acht. Die Denkenden treffen an acht Stationen auf Knobel- und Denkspiele sowie auf Achtsamkeitsthemen. Start und Ziel ist der Parkplatz beim Sportzentrum Kerenzerberg. Alle Stationen sind mit einer Infotafel und einer Glarner Bank ausgerüstet. Entlang der Wege haben Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Glarus nach dem Motto "Kunst am Baum" Kunstwerke gestaltet und installiert. Wer alle Installationen entdeckt, kann am DenkWeg-Wettbewerb teilnehmen und mehrmals im Jahr Preise gewinnen. Die Gehzeiten auf dem DenkWeg dauern je nach gewählter Schlaufe zwischen 45 und 90 Minuten. Eröffnung DenkWeg Filzbach Freitag, 15. Juni 2018, 16.30 Uhr, DenkOrt Oerli, Filzbach Anmeldung bis am 1. Juni 2018: Tel.: +41 79 523 00 56, E-Mail: info@hanneshochuli.ch DenkWerkstatt Glarus Nord 5 Seminarhotels, 10 DenkOrte, DenkBahn und DenkWeg Information: Glarusnord-Tourismus, Oberurnerstrasse 14, 8752 Näfels Tel.: +41 55 614 18 18, E-Mail: info@glarusnordtourismus.ch, Web: http://www.denkwerkstatt.ch Kontakt: Glarusnord-Tourismus Hannes Hochuli Telefon: +41 79 523 00 56 E-Mail: info@hanneshochuli.ch (Ende) Aussender: Panta Rhei PR Ansprechpartner: Werner Kälin Tel.: +41 44 365 20 20 E-Mail: w.kaelin@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180522013

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2018 04:15 ET (08:15 GMT)