Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Franken belassen. Ein besser als erwarteter US-Start von "Aimovig", einem Antikörper zur Behandlung von Migräne, dürfte Auswirkungen auf den Ausblick des Schweizer Pharmakonzerns haben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte die Zulassung in den USA sich unter vergleichbaren Voraussetzungen in Europa wiederholen, seien die gegenwärtigen Konsensschätzungen konservativ./mf/bek Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-05-22/11:03

ISIN: CH0012005267