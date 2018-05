Folgende Vorstandsmitglieder wurden von den VDW-Mitgliedern in ihrem Amt bestätigt: Hellmuth Eichhorn (Carl Eichhorn KG Wellpappenwerke), Axel Hilmer (Panther Packaging GmbH & Co. KG), Axel Muhl (Wellpappenfabrik GmbH), Roman Peters (Wellkistenfabrik Fritz Peters GmbH & Co. KG) und Mathias Schiep (THIMM Group GmbH + Co. KG).

Der Beitrag Dr. Steffen P. Würth als Vorsitzender des VDW bestätigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...