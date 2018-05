Aktie im Fokus - RTL Group

Die Aktie des MDAX-Konzerns RTL Group notierte am 27. Februar 2018 auf einem Verlaufshoch von 72,95 Euro. Danach bildete das Wertpapier am 17. Mai 2018 ihr jüngstes Zwischentief bei 64,75 Euro aus. Ausgehend von dieser Bewegung wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen.

Die Widerstände lägen bei 66,70 Euro, 67,90 Euro, 68,85 Euro, 69,80 Euro, 71,00 Euro und 72,95 Euro. Die Unterstützungen kämen bei 64,75 Euro, 62,82 Euro, 61,62 Euro und 59,70 Euro in Betracht. Die Experten der DZ Bank vergaben ein Ziel von 64,00 Euro und die von Barclays ein Ziel von 71,00 Euro. Das Kursziel von Barclays in Höhe von 71,00 Euro liegt exakt am hier technisch ermittelten Widerstand von ebenfalls 71,00 Euro.

flatex-select

Long: DE000MF1H7X7 Morgan Stanley Faktor 2 RRTL

Short: DE000MF1JB63 Morgan Stanley Faktor 2 RRTL

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/