Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Aktie des Rohstoffkonzerns sei sehr günstig bewertet, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum sollte von zunehmender Förderung der Kupferminen in Zambia und der Nutzung freier Kapazitäten bei Zink angetrieben werden./mf/bek Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: JE00B4T3BW64