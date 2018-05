Kanadische Großhandelsumsätze sollten zunehmen Werden die API-Daten die Öl-Rallye verlängern? BoE-Mitglieder äußern sich zum Inflationsbericht

Zusammenfassung:Da es in dieser Woche fast nur um den "Super-Mittwoch" geht sind für die anderen Handelstagen nicht viele wichtige Berichte geplant. Auch am Dienstag bleiben wichtige makroökonomische Veröffentlichungen aus. Erwähenswert ist das Update zu den kanadischen Großhandelsumsätzen am frühen Nachmittag sowie der wöchentliche API-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen am späten Abend. Außerdem könnten die Reden von mehreren MPC-Mitgliedern vor dem Parlament zum jüngsten Inflationsbericht bei GBP-gebundenen Währungspaaren für zusätzliche Volatilität sorgen. 14:30 Uhr | Kanada, Großhandel (März): Der kanadische Dollar war im Mai einigen hektischen Schwankungen ausgesetzt. ...

