Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 21,20 auf 20,40 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jernej Omahen kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für 2018 bis 2022, womit er die Resultate für das erste Quartal und die schwächeren Ziele in der Vermögensverwaltung reflektiere./ajx/tih Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-05-22/11:16

ISIN: CH0244767585