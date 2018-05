Der Innovationspreis prämiert aktuelle Entwicklungen in der bio-basierten Ökonomie, die im Jahr 2018 am Markt eingeführt werden. Die Gewinner wurden von den 205 Teilnehmern der 11. International Conference on Bio-based Materials Mitte Mai in Köln gewählt; Veranstalter ist das Nova-Institut in Hürth. Der Sonderpreis der Jury ging an Warka Water aus den USA für einen bio-basierten Turm aus Bambus, der in trockenen Gebieten Wasser gewinnt.

Glasfasern werden zu harmlosen Mineralien abgebaut

ArcBioxTM BGF30-B1 ist eine Polymilchsäure (polylactic acid, PLA), die durch die Nutzung einer Langfaser-Technologie (LFT) mit speziellen, abbaubaren Glasfasern verstärkt wird. Diese Innovation macht es möglich, dass bio-basierte Kunststoffe in technisch anspruchsvollen und langlebigen Anwendungen eingesetzt werden und trotzdem am Lebensende biologisch abgebaut werden können. ...

