Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach der Ankündigung des Baus einer neuen Fabrik auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,00 Euro belassen. Der Chip-Hersteller plane, 1,6 Milliarden Euro über sechs Jahre in ein neues Chipwerk im österreichischen Villach zu investieren, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sichere das Unternehmen langfristig Kapazitäten./mne/bek Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-05-22/11:20

ISIN: DE0006231004