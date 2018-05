Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für General Electric (GE) nach der Ankündigung der geplanten Fusion seiner Zugantriebssparte mit dem Zugausrüster Wabtec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,00 US-Dollar belassen. Die Transaktion sei ein weiterer Schritt in der vom US-Industriekonzern angekündigten Strategie, Geschäfte mit zyklischen Produkten und Massenwaren zu reduzieren, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mne/bek Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-05-22/11:25

ISIN: US3696041033