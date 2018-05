Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Die enttäuschenden Zahlen für das erste Quartal seien angesichts der aussichtsreichen neuen Präparate des Pharmakonzerns kein Drama, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dürfte in den nächsten beiden Jahren prozentual zweistellig ausfallen, während der bereinigte Kerngewinn je Aktie bis 2021 um jährlich 17 Prozent steigen sollte./mf/tih Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-05-22/11:31

ISIN: GB0009895292