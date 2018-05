Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen für das erste Quartal von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Supermarktkette habe erneut gut abgeschnitten, schrieb Analyst Daniel Ekstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien Synergie-Effekte der Treiber gewesen und weniger der Handel an sich. Konkurrent Lidl könne für Ahold Delhaize nach wie vor zu einer erheblichen Bedrohung werden, mahnte er zudem./ajx/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-05-22/11:39

ISIN: NL0011794037