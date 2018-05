Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 46 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das erste Quartal und der Kapitalmarkttag seien mit negativen Überraschungen verbunden gewesen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kurseinbruch erscheine aber übertrieben, so dass die Abgaben angesichts der hohen Dividendenrendite und der Qualität des Unternehmens zum Einstieg genutzt werden sollten./mf/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

