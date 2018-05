Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach einer Hämophilie-Fachkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Das Hämophilie-Medikament Hemlibra des Schweizer Pharmakonzerns werde der neue Standard für die Behandlung einer speziellen Form der Bluterkrankheit (Hämophilie A mit Faktor VIII Inhibitoren), schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Medikament habe in der Spitze ein Umsatzpotenzial von fünf Milliarden US-Dollar./mne/bek Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

