Die RWE-Aktie, die mit einer Rendite von +18,22 Prozent seit Jahresbeginn so manche Spekulanten aufs Parkett lockte, kämpft heute mit Gegenwind aus den Niederlanden. Das Papier des Versorgers verliert zu Handelsbeginn -0,70 Prozent. Ärger mit den Nachbarn... Mittelfristig will das deutsche Nachbarland, in dem der Stromriese ebenfalls Kraftwerke unterhält, die Verfeuerung...

Den vollständigen Artikel lesen ...