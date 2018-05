Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rocket Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein erfolgreicher Börsengang des Online-Möbelhändlers Home24, an dem Rocket Internet zu 41 Prozent beteiligt ist, sei unter Bewertungsgesichtspunkten zwar nicht entscheidend für die Beteiligungsgesellschaft, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl würde eine erfolgreiche Transaktion die Kompetenz von Rocket Internet bei Aufbau und Börsengang von Unternehmen unterstreichen./mf/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-05-22/12:10

ISIN: DE000A12UKK6