Die britische Investmentbank HSBC hat Fiat Chrysler mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Für das operative Ergebnis (Ebit) des italienisch-amerikanischen Autobauers für 2018 bis 2019 lägen sie um 8 bis 10 Prozent über den durchschnittlichen Schätzungen am Markt, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal könnte der Auslöser werden für eine Überarbeitung der Gewinnerwartungen./ajx/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-05-22/12:42

ISIN: NL0010877643