New York (ots/PRNewswire) - Scopeworker®, das Unternehmen für

digitalisierte Lieferkettensoftware, kündigte heute seine

Partnerschaft mit Sprint an, um die Digitalisierung der

milliardenschweren Lieferkette des Unternehmens zu fördern. Im

Anschluss an erfolgreiche Tests, die Sprints Beschaffungsabteilung

dauerhaft Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich brachten, wird

Scopeworker sich an mehreren Programmen zur Automatisierung der

Kosten-, Zeit- und Qualitätseffizienz beteiligen.

(http://www.scopeworker.com/) Bei den Programmen von Sprint handelt

es sich um mehrjährige Großinvestitionen, die eine drastische

Verbesserung der Abdeckung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit des

Netzwerks bedeuten.



Scopeworker vereinfacht die weltweit komplexesten

Dienstleistungslieferketten durch eine unkomplizierte digitale

Transformation. Die Web-Plattform und die mobilen Anwendungen

automatisieren in Echtzeit für eine End-to-End-Uberisierung der

Lieferkette die Interaktionen zwischen Käufern, Lieferanten und

Arbeitern.



Sean Yazbeck, (https://www.linkedin.com/in/seanyazbeck/) Gründer

von Scopeworker, erklärte: "Wir freuen uns, dass Sprints mutige

Entscheidung, eine digitale Transformation seiner Lieferkette zu

befürworten, umgehend Früchte trägt."



"Wir haben uns für die Plattform von Scopeworker entschieden, da

sie die Lieferkettenlandschaft umwälzt und die Art ändert, wie

Carrier Netzwerke aufbauen und betreiben", so Cyril Pourrat, Vice

President of Procurement and Supply Chain bei Sprint. "Die Plattform

bietet unserem Netzwerk-Team vollständige Sichtbarkeit aller

sachbezogenen Transaktionen und ermöglicht, die Verfolgung von

Metriken, einschließlich Kosteneinsparung."



Laut Branchenstudien automatisiert Scopeworkers digitalisierter

Marktplatz Kosteneinsparungen im Beschaffungsbereich von bis zu 30 %

und erhöht die Mitarbeiterproduktivität ebenfalls um bis zu 30 %.

Interessenvertreter nutzen AI-Analytik für End-to-End-Transparenz von

Budget, Produktivität und Echtzeit-Management by Exception. Externe

Systeme, einschließlich ERPs, Datenbänken und IoT-Geräten, werden für

eine automatisierte Anwendung verbunden.



Mariano Legaz, Chief Procurement Officer von Sprint, sagte:

"Während wir uns darauf vorbereiten, im ersten Halbjahr von 2019 das

erste mobile 5G-Netzwerk der Nation bereitzustellen, wird das

Scopeworker-System sicherstellen, dass Sprint die beste,

marktbasierte Preisbildung für Bauleistungen bekommt."



Justin Duval (https://www.linkedin.com/in/justin-duval-55b682/),

CEO von Scopeworker, fügte hinzu: "Scopeworker bietet Unternehmen

eine vereinfachte Roadmap von einer Insel-Digitalisierung zu einer

End-to-End-Digitalisierung. Besonders spannend zu sehen, ist die

Geschwindigkeit, mit der Scopeworker kostengünstige Lösungen für

milliardenschwere Programme für 4G- und 5G-Verdichtung sowie die

Monetarisierung von Smart City und IoT-Unternehmensnetzwerken

automatisiert hat."



Scopeworker entwickelt aktuell branchenübergreifende Programme,

einschließlich des Energiesektors, Gesundheitswesens und

Krisenreaktionsmanagement der Regierung. Darüber hinaus baut

Scopeworker eine Partnerschaft mit den Vereinten Nationen auf, um das

nachhaltige Wirtschaftswachstum sowie verstärkte

Mitarbeiterproduktivität rund um die Welt zu automatisieren.



Informationen zu Scopeworker:



Scopeworker (https://www.scopeworker.com/) vereinfacht die

weltweit komplexesten Dienstleistungslieferketten. Die Plattform

automatisiert die Effizienzsteigerung für Käufer, stärkt Lieferanten

und verbessert den Arbeitsalltag von Außendienst- und

Büromitarbeitern. Scopeworker ist ein Industrie 4.0 Digitized Supply

Chain Vendor Management System (DSC VMS). Sein Webinterface sowie die

mobilen Anwendungen ermöglichen Unternehmen die intuitive

Konfiguration einer End-to-End-Digitalisierung der gesamten

Lieferketten und nicht nur von Einzelelementen. Zu den Funktionen

zählen ERP-Funktionalität, Vendor Management System (VMS), Live

Supplier Bidding, automatisierte Beschaffung, Workforce Management

und Produktivitätsverfolgung, Geo-Fencing, Procure-to-Pay Fintech und

Live-AI-Analytik. Weitere Informationen finden Sie auf

www.scopeworker.com und www.twitter.com/scopeworker.



Informationen zu Sprint:



Sprint (https://www.sprint.com/) (NYSE: S) ist ein Unternehmen für

Kommunikationsdienste, das seine Kunden auf vielfältigere und bessere

Art mit den Dingen vernetzt, die ihnen am wichtigsten sind. Laut

Stand vom 31. März 2018 bedient Sprint 54,6 Millionen Verbindungen

und ist weithin für die Entwicklung, Konstruktion und Bereitstellung

innovativer Technologien bekannt, einschließlich des ersten

drahtlosen 4G-Diensts für eine nationale Fluggesellschaft in den

Vereinigten Staaten, für führende vertragsfreie Marken,

einschließlich Virgin Mobile USA, Boost Mobile und Assurance

Wireless, sowie für nationale und internationale

Instant-Push-to-Talk-Funktionen und einen internationalen

Tier-1-Internet-Backbone. Sprints Innovations- und

Dienstleistungsvermächtnis setzt sich durch verstärkte Investitionen

für die drastische Verbesserung der Abdeckung, Zuverlässigkeit und

Geschwindigkeit seines gesamten landesweiten Netzwerks sowie durch

sein Engagement für die Einführung des ersten mobilen 5G-Netzwerks in

den Vereinigten Staaten fort. Weitere Informationen finden Sie auf

www.sprint.com und www.twitter.com/sprint.



Medienkontakt Scopeworker

Judy Pino

+1-202-716-6133

media.relations@scopeworker.com



Medienkontakt Sprint



media.relations@sprint.com



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/694625/Scopeworker_Sprint.jpg



Originaltext: Scopeworker

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064777

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064777.rss2