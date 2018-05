Berlin (ots) -



Zum offiziellen Launch am 22. Mai 2018 startet die DFG mit "Der Zukunftsfonds" eine groß angelegte Werbekampagne. Das Team um Kai Diekmann und Leonhard Fischer setzt dabei auf Werbemaßnahmen bei Print- und Online-Medien, bei BILD, WELT sowie t-online.de.



"Der Zukunftsfonds" wird digital vertrieben durch die Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest (DFG), zu deren Gründer-Team neben Diekmann und Fischer auch Bankenmanagerin Dr. Martha Böckenfeld, Wirtschaftsanwalt Anton Voglmaier, Anlageberater Volker Schilling sowie Data Scientist Katharina Schüller gehören, startet offiziell am 22. Mai 2018 und ist die Antwort auf die seit Jahren anhaltende Nullzinspolitik. Die Idee: Ein offener Mischfonds mit globaler Streuung und aktivem Fondsmanagement. "Der Zukunftsfonds" will die Digitalisierung nutzen, um im Rahmen einer günstigen Kostenstruktur eine Rendite von zwei bis vier Prozent nach Kosten im Jahr erreichen zu können. Der Zukunftsfonds ist digital direkt zu ordern unter www.der-zukunftsfonds.de oder analog bei jeder Bank unter der Wertpapierkennnummer: (WKN) A2DTM6.



Rechtzeitig zum Launch startet die DFG mit "Der Zukunftsfonds" eine umfassende Werbekampagne bei BILD, WELT und auf t-online.de. Die DFG wirbt mit "Der Zukunftsfonds" in Print- und Onlinemedien sowie in den mobilen Applikationen von BILD, BILD am SONNTAG, WELT und WELT am Sonntag, außerdem im Finanzumfeld auf www.t-online.de. Idee der Kampagne ist es, eine breite Öffentlichkeit voraussetzungsfrei über Geldanlage zu informieren. So setzt die DFG auf eine illustrierte Advertorialkampagne statt klassische Anzeigen und informiert so Sparer auf ebenso unterhaltsame wie leicht verständliche Weise über Finanzen und Geldanlage. Experten erklären verbrauchernah die Auswirkungen der Zinspolitik, nennen Alternativen zum klassischen Sparbuch und zeigen wie Künstliche Intelligenz bei der Geldanlage helfen kann.



"Wir freuen uns sehr, dass wir so starke und kompetente Partner für unsere Kampagne gewinnen konnten", sagt DFG-Gründerin Dr. Martha Böckenfeld. "Wir haben den Zukunftsfonds als digitale Alternative zum analogen Sparbuch initiiert, um den Deutschen wieder eine gewisse Renditechance zu ermöglichen. Sparen soll sich wieder lohnen. Wir sind überzeugt davon, mit der BILD-Gruppe und t-online.de die idealen Partner gewonnen zu haben, um mit unserem Anliegen eine breite Öffentlichkeit zu erreichen."



