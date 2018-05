Die Begeisterung an der Wall Street über die eindeutigen Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA ebbt am Dienstag schon wieder etwas ab. Gleichwohl stellen sich Marktakteure nach dem Zweimonatshoch des Vortages auf leichte Aufschläge zum Handelsbeginn ein. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen gut behaupteten Handelsstart am Kassamarkt an.

Nachdem sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt auf einen wechselseitigen Verzicht von Strafzöllen verständigt haben, hat die chinesische Regierung angekündigt, dass sie die Zölle für importierte Autos ab dem 1. Juli von 25 auf 15 Prozent senken werde. Die Importzölle auf Autoteile werden auf 6 Prozent gesenkt von bisher 8 bis 25 Prozent. Der Automobilsektor ist ein wichtiger Schwerpunkt der Gespräche zwischen Chinesen und Amerikanern.

"Die jüngsten Schlagzeilen lassen vermuten, dass die Entwicklung hin zu einer Eskalation, die wirklich schlecht für die Weltwirtschaft und damit für die globalen Märkte wäre, bis auf weiteres ausgesetzt ist", sagt Investmentstratege Jason Ware von Albion Financial Group.

May 22, 2018 06:41 ET (10:41 GMT)

