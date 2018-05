Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Carrefour nach einem Pressebericht über ein geringes Interesse an dem zum Verkauf stehenden Dia-Läden auf "Reduce" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Europas größter Handelskonzern Carrefour habe nur für 46 der 2014 vom spanischen Lebensmittel-Discounter gekauften Läden potentielle Käufer gefunden, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei zu erwarten, dass die verbleibenden 227 Geschäfte in diesem Sommer geschlossen werden./mne/bek Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-05-22/13:13

ISIN: FR0000120172