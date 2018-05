Die Öl- und Heizölpreise kommen mit leichten Abschlägen aus dem Pfingstwochenende. Heizölkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz können mit durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl weniger rechnen als am Freitag. Übergeordnet verbleibt das Preisniveau auf dem erreichten 3,5-Jahres-Hoch. Eine spürbare Korrektur lässt weiter auf sich warten. Die Nachrichtenlage am Ölmarkt zeigt ...

