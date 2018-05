shareribs.com - Bei Sernova Corp. läuft alles nach Plan. In der vergangenen Woche hat das Institutional Review Board (IRB) der University of Chicago die von der FDA zugelassene klinische Studie zur therapeutischen Bewertung der Cell Pouch' in der Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Patienten mit Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung genehmigt!Sernova kann nun mit der Auswahl und Rekrutierung der Patienten beginnen.Das IRB ist ein Ausschuss, der zur Prüfung und Genehmigung von Forschungsaktivitäten an menschlichen Probanden eingerichtet wurde. Dieses Gremium verfolgt den Zweck, die Durchführung sämtlicher Forschungsaktivitäten an menschlichen Probanden im Einklang mit bundesstaatlichen, institutionellen und ethischen Richtlinien sicherzustellen. Oberstes Ziel des IRB ist es, die Rechte, die Sicherheit und das Wohlergehen der Teilnehmer an Forschungsstudien zu wahren.Den Studien-Probanden wird eine Gewebetasche (Cell Pouch') implantiert. Nachdem sich in der "Zelltasche" Kammern aus vaskularisiertem Gewebe gebildet haben, werden die Probanden mit Immunsuppressiva stabilisiert und es wird eine Initialdosis gereinigter Inselzellen nach strengen Verabreichungskriterien in die Gewebetasche eingebracht.Die Probanden werden im Hinblick auf Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung sechs Monate lang kontrolliert. Anschließend wird über die Transplantation einer zweiten Inselzelldosis entschieden. Die Patienten werden dann ein weiteres Jahr lang beobachtet.Primäres Ziel der Studie ist es, die Sicherheit und Verträglichkeit der Inselzelltransplantation in die Cell Pouch' zu verifizieren. Als sekundäres Ziel soll anhand einer Reihe definierter Maßnahmen die Wirksamkeit bewertet werden.Wenn man bedenkt, dass die Konkurrenz in den USA mit mehreren hundert Millionen USD bewertet wird, ist die aktuelle Börsenkapitalisierung von Sernova in Höhe von 40 Mio. USD für Investoren ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk!

