voestalpine schon jetzt ein Teil der Formel E

Die voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ab der Saison 2018/2019 die ABB FIA Formel E Meisterschaft sponsern zu wollen. Am Pfingstsamstag wurde nun das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin unter Strom gesetzt und die Österreicher waren jetzt schon dabei.

voestalpine-Chart: boerse-stuttgart.de

Beim Heimrennen in Berlin konnte sich Daniel Abt in die Siegerliste eintragen. Auch für den österreichischen Sponsor der "voestalpine European Races" hofft man auf ähnliche Erfolge. Ab der kommenden Saison geht der Stahl- und Technologiekonzern als Sponsor an den Start. Es soll sogar eine eigene Wertung und eine Trophäe in der fünften (2018/19) und sechsten (2019/20) Saison der Formel E geben. voestalpine-CEO Wolfgang Eder lies es sich jedoch nicht nehmen, schon am Pfingstwochenende einen ersten Ausblick auf die Aktivitäten rund um die "voestalpine European Saison 2019" zu geben.

