Musik, Sommerlaune, glänzendes Mittelmeer und die schönsten Städte in Italien, Frankreich und Spanien bei SAT.1 Gold: Ab 5. Juli 2018 gehen Ireen Sheer, Annemarie Eilfeld, Maximilian Arland und Eloy in "Das Musikschiff - Stars auf einer Welle" zusammen mit Moderator Matthias Killing auf Kreuzfahrt. Die Reise führt sie von Florenz nach Marseille, weiter nach Barcelona bis nach Palma de Mallorca. Jede der vier Folgen der neuen SAT.1 Gold-Show steht unter einem musikalischen Motto. Während einer der vier Stars Stadt und Leute erkundet, tauchen die drei anderen Künstler in die Musikwelt des Landes ein. Zusammen mit einem Gast-Star interpretieren die Musiker die Songs auf der großen Showbühne der AIDAperla. In der ersten Folge besucht Eloy, der bereits in den neunziger Jahren als Mitglied der Boyband Caught in the Act weltweit Erfolge feierte, als Motto-Pate die toskanische Hauptstadt Florenz. Gemeinsam mit Sternekoch Robin Pietsch genießt er die Spezialitäten des Landes. Währenddessen bleiben Maximilian Arland, Ireen Sheer, und Annemarie Eilfeld auf dem Schiff, um sich innerhalb von 24 Stunden auf das musikalische Thema des Showabends vorzubereiten: Italo-Pop. Überraschungsgast Tina York unterstützt auf der Musik-Bühne und bewertet die besonderen Interpretationen der Künstler.



"So eine Woche auf dem Schiff und die musikalischen Herausforderungen schweißen unheimlich zusammen. Das Motto erinnert mich an unsere Italien-Fahrten als Kind. Im Auto wurden die ganze Zeit italienische Hits gesungen und gespielt - das habe ich geliebt", erinnert sich Maximilian Arland. In den weiteren Folgen nascht Ireen Sheer am Fischmarkt in Marseille, bestaunt Maximilian Arland die berühmte Markthalle Boqueria in Barcelona und genießt Annemarie Eilfeld die mallorquinische Kulinarik in Palma de Mallorca.



"Das Musikschiff - Stars auf einer Welle" donnerstags, ab 5. Juli 2018, um 20:15 Uhr bei SAT.1 Gold.



