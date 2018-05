Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vivendi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Mit dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an Universal Music (UMG) könne der französische Medienkonzern deren Wert am besten darstellen, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bewerte UMG mit 25 bis 35 Milliarden US-Dollar./bek/ajx Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-05-22/13:40

ISIN: FR0000127771