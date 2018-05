Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RTL nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die ersten drei Monate des Jahres hätten europaweit eine deutliche Abschwächung von Werbung mittels Online-Videos gezeigt, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze des TV-Senders seien in mehreren Geschäftsbereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben./bek/tih Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-05-22/13:52

ISIN: LU0061462528